Roodhooft zet Albert op zijn plaats na uitspraken over Van der Poel: "Dat verhaal klopt niet"

Mathieu van der Poel zal uiteindelijk tien crossen rijden en afsluiten met het WK veldrijden. Dat is toch meer dan verwacht, want onder meer Niels Albert stelde dat Van der Poel maar drie crossen zou rijden.

Het was wachten tot 13 december om het programma van Mathieu van der Poel in de cross te kennen. De wereldkampioen zette uiteindelijk elf crossen op zijn programma. Zondag in Zonhoven begint Van der Poel aan zijn seizoen.

Er was veel speculatie over het programma van Van der Poel, onder meer over hoeveel crossen hij zou rijden. Niels Albert verkondigde enkele keren dat hij geruchten hoorde over het programma van Van der Poel.

Roodhooft ontkent gerucht Albert over Van der Poel

Albert stelde dat Van der Poel slechts drie crossen zou rijden, namelijk de Wereldbekers in Benidorm (19 januari) en Hoogerheide (26 januari) en het WK in Liévin (2 februari). Daar bleek dus niets van te kloppen.

"Ik heb geen idee waar Niels dat haalt, maar dat verhaal klopt niet", zegt Philip Roodhooft duidelijk bij WielerFlits. Het plan om slechts twee crossen en het WK te rijden zou volgens Roodhooft ook te veel risico's inhouden.

"Het vergroot alleen maar de kans dat je het deksel op de neus krijgt als je het even tussendoor doet en niet grondig aanpakt. Wij doen nooit iets half-half en weten intussen toch een beetje wat de juiste weg is. Dus neen, dat heeft nooit echt op tafel gelegen."