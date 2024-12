🎥 Beelden spreken voor zich,"O la la la": Van der Poel demonstreert op monsterachtige wijze

Veel fun was er voor de concurrentie niet aan in Zonhoven. Welgeteld 30 seconden had Mathieu van der Poel nodig om zijn dominantie te tonen.

Mathieu van der Poel moest in Zonhoven bij zijn comeback in het veld op de derde rij starten. Maar lang duurde het niet vooraleer hij helemaal voorin reed.

In de eerste modderstrook zette de Nederlander iedereen te kijk, puur op kracht. Bij de gekende Kuil van Zonhoven was hij al nummer één in de wedstrijd.

“Hij spaart niemand”, zeiden commentatoren Paul Herygers en Ruben Van Gucht op Sporza. “Dit is meteen een kabinetstukje. Is het al te vroeg om te zeggen 't is gebeurd? Dit is en blijft indrukwekkend. Hij is van een andere planeet. Ze gingen uit respect zelfs aan de kant. Woorden schieten ons te kort.”

Ook Sven Van Nys keek zijn ogen uit. “Hij rijdt precies met een brommer in plaats van met een fiets”, kon er met een glimlach van af. "Hij is is van een ander niveau, een ander kaliber. Hij kan in zó veel disciplines de tegenstand belachelijk maken. Ik kan hem enkel bewonderen."