Moet Wout van Aert de wielerwereld verbazen en voor deze verrassende stap kiezen? "Een perfecte opportuniteit"

Het moet niet altijd op dezelfde manier verlopen. Wout van Aert zou wel eens op de verrassing kunnen spelen en dit jaar naar de Giro in plaats van naar de Tour kunnen gaan. Dat wordt alvast gesuggereerd op sociale media.

De Giro stond vorig jaar al op het programma van Wout van Aert. Door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert een streep trekken door zijn Giro-deelname. Dat was destijds een grote ontgoocheling. Van Aert reed dan wel nog de Tour en de Vuelta. Over welke grote ronden hij zou rijden in 2025, is nog met geen woord gerept.

Lukas Ronald Lukacs, het bekende wieleraccount op social mediaplatform X, lanceert dan maar een discussie hieromtrent. "Het ziet er naar uit dat met Philipsen, Milan, Merlier en Girmay de vier beste sprinters ter wereld van de Tour de France een doel maken. Ik vraag me af of er zelfs een sprinter naar de Giro zal gaan. In mijn opinie is dit de perfecte opportuniteit voor Wout van Aert om de Giro te domineren."

Ook Merlier en Milan richten vizier op de Tour

Een andere gebruiker, Jamaal, reageert en denkt dan weer dat Merlier of Milan wel zal terugkeren naar de Giro, aangezien zij vorig jaar in Italië meededen. De schrijver van de oorspronkelijke tweet weerlegt dat scenario. "Merlier wil al sinds 2021 naar de Tour en Milan reed de Giro enkel door de Olympische Spelen. Hij wil zijn debuut maken in de Tour."

Currently it looks like all the 4 biggest sprinters in the world Philipsen, Milan, Merlier & Girmay will be target the Tour de France.



I wonder which sprinter will even go to the Giro. In my opinion, it is a perfect opportunity for Wout van Aert to dominate the Giro. 🩷 pic.twitter.com/JycqNTVBj3 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 20, 2024

Een Belgische fan keurt het idee om Van Aert te laten starten in de Giro alvast goed. "Ik zou WVA graag in de Giro zien, want het is de enige grote ronde waar hij nog geen rit won", schrijft Diego dan weer. "Op persoonlijk vlak zou het voor Wout ook een revanche zijn, nadat hij de Giro niet kon rijden in 2024." Er wordt ook nog besproken of zijn ploegmaat Kooij zou meedoen aan de Giro.

Duimen voor een jaar zonder crashes voor Van Aert

"Ik hoop gewoon dat Wout niet valt dit jaar", toont Chris empathie voor Van Aert. "Ik hoop dat hij gezond blijft. Het wielrennen is beter met hem erbij."