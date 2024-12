Na de afgeschafte premies van Belgian Cycling: Kopecky viseert Evenepoel en Van Aert

Lotte Kopecky won dit jaar voor de tweede keer op rij de wereldtitel op de weg en werd ook Europese kampioene tijdrijden. Daarvoor kreeg ze dit jaar nog een premie van Belgian Cycling, volgend jaar niet meer.

In totaal pakte Lotte Kopecky maar liefst negen medailles in 2024, verspreid over de Olympische Spelen en de diverse WK’s en EK’s wielrennen. Daarvoor kreeg Kopecky ook stevig wat premies van Belgian Cycling.

In totaal mocht Kopecky zo’n 67.000 euro bijschrijven door alle medailles die ze al behaalde dit jaar. Zo mocht Kopecky voor haar wereldtitel op de weg in Zürich kreeg Kopecky een premie van 25.000 euro van Belgian Cycling.

Kopecky over afgeschafte premies Belgian Cycling

Door de vele Belgische medailles de afgelopen jaren verdwijnen de premies van Belgian Cycling echter in 2025. Kopecky heeft er weinig problemen mee. “Ik koers voor de titel, niet voor de premie”, zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Dat vrijgemaakte geld wordt wel geïnvesteerd in de jeugdwerking. Kopecky wil ook niet dat de federatie in financiële problemen zou komen omdat het premies moet uitdelen voor medailles. Al maakt Kopecky wel een kanttekening.

"Ik kijk toch vooral weer naar de mannen. De premie voor goud was in 2023 50.000 euro, in 2024 25.000. Wat is dat geld nog voor die mannen?" De lonen bij de mannen liggen veel hoger dan bij de vrouwen, bij wie de premies wel een verschil maken.