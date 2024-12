Samen met Wout van Aert? Victor Campenaerts onthult zijn debuut bij Visma-Lease a Bike

Na drie jaar heeft Victor Campenaerts opnieuw afscheid genomen van Lotto Dstny, hij tekende voor drie jaar bij Visma-Lease a Bike. In het voorjaar maakt hij zijn debuut.

Bij Lotto Dstny zag Victor Campenaerts afgelopen zomer een droom in vervulling gaan met een ritzege in de Tour. Toch was het dan al duidelijk dat Campenaerts de deur zou dichttrekken bij de Belgische ploeg.

Campenaerts tekende voor drie jaar bij Visma-Lease a Bike en wil daar een nieuwe droom najagen: de Tour winnen met een ploeg. Met een kopman als Jonas Vingegaard moet dat zeker lukken, de Deen won de Tour al in 2022 en 2023.

Debuut in Kuurne-Brussel-Kuurne van Campenaerts

Voor de Tour zal Campenaerts echter ook klassiekers rijden. En Campenaerts weet ook al wanneer hij zijn debuut zal maken, waar Campenaerts nog wat tijd voor heeft. "De feestdagen zijn cheat days, dan moet ik niet opletten met wat ik eet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"De eerste wedstrijd wordt Kuurne-Brussel-Kuurne op 2 maart, dus er is nog genoeg tijd om weer op gewicht te komen", zegt Campenaerts nog. Daarvoor gaat Visma-Lease a Bike traditioneel op hoogtestage naar Tenerife.

Of dat samen met Wout van Aert zal zijn, is nog maar de vraag. Zijn programma is nog niet bekend, ook het verdere programma van Victor Campenaerts is voorlopig nog niet bekend.