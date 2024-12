Twee op twee: Van der Poel verklaart waarom zijn aanval iets langer op zich liet wachten

Mathieu van der Poel heeft ook zijn tweede cross van het seizoen in Mol gewonnen. De wereldkampioen hield het wel wat langer spannend deze keer.

In Zonhoven duurde het net iets meer dan een minuut voor Mathieu van der Poel aan zijn solo begon. De wereldkampioen had al aangekondigd dat hij dat niet de hele kerstperiode zou volhouden en hij hield ook woord.

Na 22 minuten versnelde Van der Poel een eerste keer, enkel Sweeck kon nog volgen. Maar ook hij moest enkele minuten later de rol lossen. Sweeck kwam wel nog eens terug op het wiel van Van der Poel na een fout in het zand van de wereldkampioen.

Lang kon Sweeck niet aanhaken, want hij moest toch de rol definitief lossen. Uiteindelijk won de wereldkampioen met een minuut voorsprong op Sweeck, Vanthourenhout werd derde op anderhalve minuut van Van der Poel.

Van der Poel rekent af met sterke Sweeck in Mol

"Ik rijd graag door het zand", zei Van der Poel in het flashinterview. "Ik had tijd nodig om in mijn ritme te komen. Sweeck was erg sterk vandaag. Hij kwam nog goed terug, mar ik had mijn aanval al ingezet en dus bleef ik gewoon tempo maken."



Van der Poel gaat nu kerst vieren met zijn vrienden en familie. "Ik ben meer en meer in het buitenland. Dus het is leuk om terug in België te zijn. Gavere (26 december, nvdr.) wordt door de regen een lastige cross", besloot de wereldkampioen nog.