Vanthourenhout haalt schouders op voor Van der Poel: "Mooi dat hij het spannend maakt, maar..."

Michael Vanthourenhout heeft in Mol opnieuw aangeknoopt met een goede prestatie. Samen met Mathieu van der Poel en Laurens Sweeck mocht hij mee het podium op.

Na drie overwinningen op rij in Dublin, Herentals en Namen zakte Michael Vanthourenhout wat weg in de voorbije twee crossen. In Hulst werd hij zevende, in Zonhoven werd Vanthourenhout tiende. In Mol stond Vanthourenhout dus weer op het podium.

In tegenstelling tot in Zonhoven wachtte Van der Poel zo'n twintig minuten langer om zijn versnelling te plaatsen. "Ik had vooraf gelezen dat Van der Poel misschien iets langer zou wachten", zei Vanthourenhout achteraf.

Vanthourenhout blij met podium in Mol

"Het is mooi dat hij het voor ons ook wat spannend maakt, maar uiteindelijk wint hij toch weer met een grote voorsprong." Vanthourenhout kwam binnen op anderhalve minuut van de wereldkampioen. "Ik heb me gefocust op mijn eigen wedstrijd en die was wel goed."

"Alleen maakte ik net een fout op het moment dat Mathieu aanging. Anders had ik misschien ook mee gekund met Laurens (Sweeck, nvdr.). Ik ben al blij met een podium op een parcours dat me iets minder ligt. Het ging opnieuw wat beter dan de voorbije twee dagen."

Nu is er twee dagen geen cross, op tweede kerstdag is er weer een manche van de Wereldbeker in Gavere. Hoe zal Vanthourenhout de kerstdagen vieren? "Rustig aan met de familie. Het zijn toffe dagen, maar we hebben ook drie wedstrijden in drie dagen achter de rug. Dat kruipt toch wel in de kleren."