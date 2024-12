"Het zag er niet geweldig uit": Lotte Kopecky onthult hoe ze de wereldtitel pakte in Zürich

Lotte Kopecky pakte in het Zwitserse Zürich haar tweede wereldtitel op de weg. Ze moest gokken en dat pakte in tegenstelling tot op de Spelen wel goed uit.

Op de Olympische Spelen in Parijs greep Lotte Kopecky naast de gouden medaille door een aanval van de Amerikaanse Faulkner in de laatste drie kilometer. Daar heeft Kopecky maanden later nog altijd spijt van.

Twee maanden later op het WK in Zürich zat Kopecky opnieuw in verdrukking. Ze was in de heuvelzone gelost en moest hopen dat het vooraan zou stilvallen. Gelukkig voor Kopecky gebeurde dat uiteindelijk ook.

Kopecky over wereldtitel in Zürich

"Het zag er op een bepaald moment inderdaad niet geweldig uit. Ik moest snel nadenken: hoe zou ik nog vooraan geraken? Dat was door niet volledig over de limiet te gaan", blikt Kopecky terug bij Sporza.

Achteraf gezien maakte Kopecky de juiste keuze op het WK. Toen ze weer bij vooraan kon aansluiten, had Kopecky in haar hoofd opnieuw een goed gevoel. Kopecky wist meteen dat de wereldtitel er nog in zat.

"Ik heb ook al heel wat ervaring opgedaan, waardoor ik rustig kan blijven op momenten dat anderen het geduld verliezen." Kopecky klopte onder meer Dygert en Longo Borghini in de sprint en pakte haar tweede wereldtitel op de weg.