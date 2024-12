Lotte Kopecky heeft van één iets spijt in 2024: "Dat was de verkeerde mindset"

Lotte Kopecky wilde op de Olympische Spelen in Parijs absoluut een medaille pakken. En dat heeft haar misschien wel de gouden medaille gekost in de wegrit.

Op de Spelen in 2021 in Tokio viel Lotte Kopecky als vierde net naast het podium in de wegrit, ze strandde toen op tien seconden van brons. In Parijs wilde Kopecky absoluut vermijden dat ze nog eens naast een medaille zou grijpen.

In de olympische tijdrit werd Kopecky zesde, op zo'n 25 seconden van het brons. Een week later in de wegrit pakte ze wel brons na een spannende sprint met de Nederlandse Vos en de Hongaarse Vas. Al had het ook goud kunnen zijn.

Maakte Kopecky een fout in olympische wegrit?

Want als Kopecky van één iets spijt heeft in 2024 dan zijn het wel de laatste drie kilometer van de olympische wegrit, namelijk het moment waarop de Amerikaanse Faulkner wegrijdt en solo naar de olympische titel rijdt.

"Daar zou ik nu anders op reageren", zegt Kopecky duidelijk bij Sporza. "Ik was naar Parijs gekomen met het idee: met een medaille ben ik tevreden. Dat was misschien de verkeerde mindset", beseft ze nu.

"Misschien durfde ik daarom niet die extra inspanning te leveren, omdat ik anders tekort zou komen in de sprint?" Kopecky verloor de sprint om het zilver van Vos, het was dus niet zeker dat ze goud gepakt zou hebben als ze Faulkner had teruggehaald.