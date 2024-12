Niels Albert zet supporters van Wout van Aert met de voeten op de grond over zijn rentree

Als Wout van Aert hersteld is van zijn ziekte, dan maakt hij vrijdag in Loenhout zijn rentree in het veld. Niels Albert ziet het echter niet van een leien dakje verlopen voor Van Aert.

Wout van Aert had maandag in Mol al zijn rentree moeten maken in het veld, maar buikklachten weerhielden hem ervan om aan de start te staan. Daardoor moet Van Aert dus nog tot vrijdag wachten voor hij zijn eerste cross rijdt.

Dat wordt meteen een duel met Mathieu van der Poel, die donderdag ook al rijdt in Gavere. Of het echt een duel zal worden met Van der Poel in Loenhout, is echter maar de vraag. Dat vreest ook Niels Albert.

Albert over hoge verwachtingen rond Van Aert

Want voor Van der Poel zal Loenhout al zijn derde cross van zijn seizoen worden, hij zal al gerodeerd zijn en het goede gevoel te pakken hebben. "Met dit beperkte programma zal het voor Wout ook moeilijk om in het cross-ritme te geraken", stelt Albert bij HLN.

Na Loenhout rijdt Van Aert een week geen cross meer, om daarna wel te starten in Gullegem (4 januari) en Dendermonde (5 januari). Daarna gaat Van Aert zo'n twee weken op stage voor hij weer in Benidorm (19 januari) aan de start staat.

"De verwachtingen rond de intrede van Wout zijn groot bij de supporters, maar het wordt heel moeilijk om deze Mathieu te volgen, laat staan te kloppen. Hij zal honderd procent moeten zijn, negentig procent is nooit voldoende.