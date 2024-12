Medisch probleem? Thibau Nys geeft zelf uitleg voor opvallend beeld tijdens opwarming

Het was een opvallend beeld op de cross van Zonhoven. Thibau Nys warmde op met een kapotte broek.

Thibau Nys blijft voorlopig crossen, maar toch lijkt er een medisch probleem te zijn. Onze landgenoot warme op met een kapotte broek in Zonhoven.

Nys reed met een lange broek de opwarming, maar ter hoogte van de knie was die kapot geknipt. Dat doet vermoeden dat er een medisch probleem is.

“Ik heb hetzelfde voor als vorig seizoen voor de Ronde van Polen: frictie over m’n knieschijf, slijmbeurs die wat ontstoken is”, geeft Nys toe aan Het Nieuwsblad.

“De afgelopen twee weken was het wat vervelend, maar ik heb geen enkele training moeten staken. Ik kan het voorlopig met ijs en stretching heel goed onder controle houden.”

In Hulst en Zonhoven had Nys er naar eigen zeggen geen last van. Hij is dus van de partij, donderdag in Gavere, en wil er volop knallen.