Organisatie van Giro doet oproep naar Evenepoel: "Maar in dat geval heeft het geen zin"

Het parcours voor de Giro werd bekendgemaakt. Organisator Mauro Vegni blijft roepen om de komst van Remco Evenepoel.

De voorstelling van het parcours van de Giro 2025 liet wat op zich wachten. Officieel door problemen bij de organisator, maar in de wandelgangen was te horen dat er miserie was met de regering van Albanië, waar de Grande Partenza gehouden wordt.

“In Albanië zal het in ieder geval niet voor de sprinters zijn”, lacht Vegni bij Het Nieuwsblad. “We krijgen al een voorgerechtje in de strijd om het algemeen klassement door de selectieve etappes. De tijdrit is bovendien erg technisch, met zeven bochten van negentig graden.”

Het volledige programma wordt pas op 13 januari voorgesteld. Er doen heel wat geruchten de ronde over mogelijke bokkesprongen in het parcours, maar veel concreet is er niet.

Vegni liet enkel nog los dat er een tweede tijdrit voorzien is, geen beklimmingen boven de 200 meter en ook geen loodzware slotweek. Wellicht is dat met de bedoeling om de renners de combinatie Giro-Tour te laten overwegen.

“De eerste drie etappes in Albanië zijn uitermate geschikt voor Remco Evenepoel, net als de Giro in het algemeen trouwens”, klinkt het nog bij Vegni. Al beseft hij ook dat het moeilijk wordt, na de valpartij van Evenepoel. “Als hij niet in goede vorm verkeert, heeft het geen zin om de Giro te rijden.”