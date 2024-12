Zalig Kerstmis! Mathieu van der Poel heeft alvast wat te zeggen over het kerstgebeuren

Het is weer Kerstmis en we hopen dat ieder van u een Zalig Kerstfeest heeft gehad. Mathieu van der Poel heeft het op kerstavond ongetwijfeld rustig gehouden.

De kerstperiode staat voor Mathieu van der Poel vooral garant voor het rijden van verschillende veldritten. Dat is dit seizoen niet anders, ook al zinspeelde hij na het vorige seizoen erop dat hij wel eens een winter zou kunnen overslaan. Voorlopig is dat dus niet aan de orde. De focus blijft voor Van der Poel ook in deze dagen op het sportieve liggen.

Het is niet zo dat hij vanwege familiale redenen vindt dat het tijd is om minder te crossen in deze periode van het jaar, waarin vragen over Kerstmis toch ook altijd de kop op steken. "Of ik een kerstmens ben? Hmmm, niet echt", grijnst Mathieu van der Poel. Hij heeft er dus geen moeite mee om dat toe te geven. Niet iedereen moet dat zijn, natuurlijk.

Van der Poel wil vooral gezond blijven

Voor hem is het vooral belangrijk om deze dagen goed en gezond door te komen. Als er één ding is wat wielrenners willen vermijden, dan is het ziek worden. "Wat je mij mag wensen voor Kerstmis? Niet veel. Enkel een goede gezondheid. Dat is het allerbelangrijkste. Ik probeer altijd wel zo gezond mogelijk te blijven in deze periode."

We zijn uiteraard ook wel blij dat Van der Poel deze attitude aanhoudt, want dat betekent dat we hem in de cross mogen blijven verwelkomen. "Als ik op een moment zou beslissen om niet te crossen, dan zou ik na het wegseizoen een langere rustperiode inlassen en alles verschuiven. Anders is het wel heel lang trainen in de winter. Die beslissing moet je op voorhand nemen."

Van der Poel na Dendermonde weer naar Spanje

Ofwel kies je voor iets en ga je er volledig voor, ofwel kies je er niet voor. Dat is zijn motto. "Het is nu wel leuk om terug wat crossen te rijden, maar het zal ook wel weer fijn zijn om na Dendermonde terug naar Spanje te kunnen vertrekken."