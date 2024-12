Belgisch kampioen Eli Iserbyt hakt knoop door met pijn in het hart

Belgisch kampioen Eli Iserbyt blijft last hebben van zijn blessure. Hij moet nu ook een aanpassing doen aan zijn programma.

Met een 19de plaats maandag in Mol, op 5 minuten van winnaar Mathieu van der Poel, draaide het deze week vierkant bij Belgisch kampioen Eli Iserbyt. In Namen moest hij eerder al opgeven.

Hij heeft opnieuw last van zenuwpijn in zijn been. De Belgische kampioen heeft op zijn sociale media aangekondigd dat hij past voor de Wereldbeker in Gavere op tweede kerstdag. En dat is een keuze met pijn in het hart.

Iserbyt past voor Gavere

“Gavere is vlakbij mijn deur en een mooie wedstrijd. Ik wou er graag rijden en daarom heb ik ook zo lang gewacht om de knoop door te hakken, maar met deze conditie van mijn lichaam is het niet aangewezen om te starten op zo’n zwaar parcours met veel looppassages” zegt Iserbyt bij HLN.

De keuze om niet te starten in Gavere is niet alleen op basis van fysiek leed, maar Iserbyt heeft het ook metaal moeilijk. Door niet te starten wil Iserbyt zich vrijwaren van nog meer ontgoochelingen. Zondag in Besançon wil Iserbyt weer aan de start.

Als dat niet lukt, dan wil Iserbyt op 1 januari aan de start staan in Baal. In de X2O Trofee is Iserbyt nog altijd leider en dat wil hij zo goed mogelijk verdedigen. Ook het BK op 12 januari in Heusden-Zolder zit in het hoofd van Iserbyt.