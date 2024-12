"Stilaan kleur bekennen": Paul Herygers tempert verwachtingen over Nys, maar komt met stevige quotes

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys blijft maar stappen zetten in zijn ontwikkeling. Nu maakte hij ook indruk op een zeer zware cross in Gavere. Hij probeerde nog even te ruiken aan de tweede plaats, maar werd wel knap derde.

Thibau Nys blijft maar indruk maken op nog steeds erg jonge leeftijd. Zo blijft hij ook bevestigen voor een vorm die hij mogelijk nog een paar weken kan doortrekken. Paul Herygers heeft mooie woorden voor hem over, maar wil ook een beetje rustig blijven. Temperen, maar geloven "Ik temper dat altijd", aldus Paul Herygers bij Sporza over de verwachtingen die al te snel worden gemaakt over Nys. Toch kan hij ook niet anders dan toegeven dat de jongeling goed bezig is. "Als je dit allemaal ziet, dan kan je niet anders dan een beetje kleur bekennen. Deze knaap is bijna klaar voor veel meer dan we misschien wel vermoeden. Met deze benen kan hij kampioen van België worden." Niet met de vingers wijzen "Dat zou opnieuw een ferme stap vooruit zijn voor Thibau Nys." Het BK komt natuurlijk heel dichtbij stilaan: "Nys heeft alle kaarten in handen." "Niemand gaat zeggen dat het nu moet gebeuren, hij kan er zelf mee op de proppen komen. Als er iemand is die zich de druk zal opleggen, is het Thibau Nys zelf. Verder moet er niemand met de vingers wijzen."