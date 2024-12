Van der Poel maakt andermaal indruk en laat nu al iets weten richting Ronde van Vlaanderen: "Daarom cross ik"

Hij kwam, hij zag en hij overwon. Drie op drie voor Mathieu van der Poel en echt diep moest de Nederlander schijnbaar niet eens gaan in Gavere. Niets aan te doen zeker?

"Hij steekt er met kop en schouders bovenuit", hoorden we hier en daar van de mensen die op tweede kerstdag naar de koers kwamen kijken overal ten lande. In Gavere, maar ook ver daarbuiten.

Enorm lastig

"Het verschil is te groot met de rest, ze maken de koers kapot", waren er ook criticasters. Maar Mathieu van der Poel trekt er zich gelukkig allemaal weinig van aan. Hij blijft indruk maken en staat nu met 3 op 3 op het kerstrapport.

"Het was enorm lastig, een beetje zoals vorig jaar. De modder werd steeds dikker en dan kan je er op de duur niet meer doorrijden bijna", aldus van der Poel in zijn eerste reactie bij Sporza na de winst.

Redenen waarom hij crosst

"Ik had halverwege de wedstrijd een mooi gaatje en wilde het op die afstand houden, maar ik maakte een aantal stomme fouten en daardoor was ik een beetje boos op mezelf."

"Michael Vanthourenhout was nog best wel wat druk aan het zetten, dus ik was echt kwaad op mezelf. Ik hoop dat ik dit soort inspanningen kan meenemen naar pakweg de derde Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen. Dat is toch wel waarvoor ik cross."