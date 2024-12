🎥 Thibau Nys zorgt voor hilariteit in Gavere met opvallend moment: "Een beginnersfoutje"

Na zijn tweede plaats in Zonhoven eindigde Thibau Nys knap derde in Gavere. Al ging de Europese kampioen wel op een opvallende manier tegen de grond.

Samen met Michael Vanthourenhout was Thibau Nys de enige die enigszins in het spoor van Mathieu van der Poel kon blijven. De tweede plaats moest Nys aan Vanthourenhout laten, in de slotronde ging Nys nog voorbij ploegmaat Van der Haar.

"Ik pak mijn tweede podiumplaats in een wereldbekercross. Het vertrouwen is er terug", zei Nys achteraf. "Dat er aan Van der Poel niets te doen zou zijn, wisten we eigenlijk al voor de start", vervolgde Nys.

"Zodra hij ging doorduwen, was het voor ons strijden om de tweede plaats. Met Vanthourenhout heb ik een tijdlang in de clinch gelegen voor die dichtste ereplaats. De klim in Gavere ligt me erg goed, ook de strook daarna richting de tweede materiaalpost was in mijn voordeel."

Vreemde val van Nys in Gavere

In de eerste ronde kwam Nys opvallend ten val toen hij al rijdend met één hand zijn voorwiel schoon probeerde te maken. "Ik was gestart met een iets hogere bandendruk. Een bewuste keuze omdat ik goed weg wilde zijn en daardoor kon ik de eerste halve ronde op kop rijden.

"Ik kende ook een heikel moment toen ik mijn band wat proper wou maken, maar daardoor onderuit ging. Een beginnersfoutje, maar ik zette het recht." Nys had daardoor wel opnieuw last van de enkel die hij blesseerde in Dublin, maar werd toch nog derde.