Laurens Sweeck zal van één zaak enorm veel spijt hebben: "Dat doet mij de das om tegen Mathieu van der Poel"

Laurens Sweeck heeft opnieuw het volle pond gegeven om het Mathieu van der Poel zo moeilijk mogelijk te maken. Het strekt hem tot eer, maar daar kan je ook al eens een prijs voor betalen.

Sweeck kwam uiteindelijk pas als derde over de streep in Loenhout, maar verklaarde voor de Exact Cross-microfoon dat dit ook nog met iets anders te maken had. Hij vocht een duel uit met Thibau Nys om de tweede plaats. "Ik stak een tand bij en mijn versnelling schoot door. Achteraf gezien had ik moeten blijven sprinten. Dan denk ik dat ik 'm klopte."

Wat het grote publiek wel het meest zal onthouden van de wedstrijd van Sweeck, is dat hij een keertje kon terugkomen tot op het wiel van Van der Poel. "Het was in eerste instantie niet de bedoeling. Ik kwam korter door een goede passage vlak voor het wasbord. Ik had niet het gevoel dat ik Mathieu van der Poel kon verslaan, maar ik was al blij dat ik dat gaatje had gedicht."

Sweeck blij met tweede terugkeer op Van der Poel

"Het is nu al voor de tweede keer in een week tijd dat ik een kloofje kan dichten op Mathieu", glundert Sweeck toch enigszins. "Ik verkeer dus in goede vorm. Achter hem kwam ik ook alleen te rijden. Dan had ik liever een wiel om in te kruipen, maar het ging te rap." Het is wel spijtig dat de veldrijder van Crelan-Corendon dan niet iets langer nog bij Van der Poel kon blijven.

"Ik was misschien ook wat verwonderd door waar ik ineens zat", geeft Sweeck eerlijk toe. "Ik reed daarna een slechte ronde en dat doet mij de das om." Dat kun je je tegen een Mathieu van der Poel inderdaad helemaal niet permitteren. Sweeck wist dat het gevaar hierna van achteruit kwam. "Dan komen die twee anderen ook nog terug", verwijst hij naar Nys en Van Aert.

Tweede podiumplaats op rij voor Sweeck

Over zijn goede vorm heeft Sweeck het wel bij het rechte eind: met twee podiumplaatsen op rij maakt hij in de dagen rond Kerstmis een prima indruk.