Remco Evenepoel zet de deur toch plots op een kier: "Je weet nooit..."

Voor Remco Evenepoel zijn het niet de leukste feestdagen. Hij is nog volop aan het herstellen van zijn blessures, maar kijkt wel al vooruit.

"Het gaat langzaamaan beter", zegt Evenepoel in La Dernière Heure. "Dag per dag voel ik kleine verbeteringen. Soms voel ik nog wel wat pijn aan mijn schouder. Dat betekent dat de blessure nog aan het genezen is en dat het toch wel ernstig was."

Evenepoel liep breuken aan de rib, het schouderblad en de hand op, kneuzingen aan beide longen en een ontwrichting van het sleutelbeen. "Binnen draag ik steeds minder een mitella om mijn arm te ondersteunen. Buiten wel nog altijd, om elke verkeerde beweging of contact te vermijden."

Evenepoel wil weer in competitie treden in de Brabantse Pijl op 19 april, daarna wil hij ook Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. In die laatste drie wil Evenepoel al rijden om te winnen.

Wellicht geen Giro voor Evenepoel

"Dat zal ook nodig zijn om ritme op te doen voor de Tour." Een deelname aan de Giro (9 mei tot 1 juni) blijft zo goed als uitgesloten, ook al houdt Evenepoel nog altijd een slag om de arm. "Daarvoor moeten we afwachten hoe de eerste trainingsweken verlopen."

"Maar ik zie mezelf niet voor begin april in competitie treden. Dus zal het voor de Giro wellicht te nipt worden. Al weet je natuurlijk nooit." In 2021 en 2023 stond Evenepoel al aan de start van de Giro, twee keer moest hij opgeven.