Thibau Nys gaat de strijd aan met Tadej Pogacar, maar vreest nu al voor één scenario

Thibau Nys pakte dit jaar stevig uit op de weg met enkele knappe overwinningen. In 2025 wil Nys een volgende stap zetten, met een eerste grote ronde op zijn programma.

Met ritzeges in Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen won Thibau Nys minstens één keer in elke rittenkoers waar hij dit jaar aan de start stond. Ook de eindwinst in de Ronde van Hongarije nam Nys mee naar huis.

Eendagswedstrijden liet Nys grotendeels aan zich voorbij gaan, hij reed er dit jaar vier. Met een vierde plaats op het Belgisch kampioenschap en een vijfde plaats in de Bretagne Classic deed Nys het wel goed.

Nys neemt het op tegen Pogacar

In 2025 is Nys echter klaar voor de volgende stap. "Ik zal voor het eerst de Waalse klassiekers rijden", zegt Nys bij Sporza. De Amstel Gold Race en de Waalse Pijl staan zeker op zijn programma, achter Luik-Bastenaken-Luik staat nog een vraagteken.

Nys zal het dan wel moeten opnemen tegen Tadej Pogacar, die ook aan de start zal staan in die koersen. De Sloveen bewees in 2024 meermaals dat hij het logische scenario van een koers kan herschrijven door al van ver aan te vallen.

"Op papier liggen die koersen me heel goed, maar wie zegt dat hij niet al solo gaat op de voorlaatste passage over de Muur van Hoei? Bij hem weet je nooit. Ik wil mezelf sowieso niets kunnen verwijten en wil er zo goed mogelijk in vorm zijn", besluit Nys nog.