Van Aert meteen vierde bij rentree in Loenhout: Van der Poel komt met duidelijke reactie

Voor het eerst sinds de olympische wegrit stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog eens samen aan de start. Van der Poel won opnieuw, maar was niet verbaasd over wat Van Aert na lange inactiviteit liet zien.

Door zijn zware valpartij in de Vuelta op 3 september stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het laatst samen aan de start tijdens de olympische wegrit op 3 augustus. Van der Poel werd daar twaalfde, Van Aert 37ste.

Voor Van Aert was het zijn eerste wedstrijd in maanden, maar daar was weinig van te merken. Van Aert schoot als een komeet uit de startblokken en dook zelfs als eerste het veld in. Dat maakte ook indruk op Van der Poel.

"Het tempo lag meteen al heel hoog door Wout. In de tussentijd heeft hij natuurlijk niet stilgezeten. Hij is al wel een tijdje weer aan het fietsen", zei Van der Poel bij Het Nieuwsblad. Na vijf minuten nam de wereldkampioen over.

Duel Van der Poel - Van Aert in Dendermonde?

Van een echt duel was dan ook geen sprake in Loenhout, daarvoor was Van der Poel te sterk. "Maar hij heeft natuurlijk ook zijn talent en klasse van zichzelf, dus verbaasd was ik zeker niet over zijn prestatie."

Op 5 januari in Dendermonde staan Van der Poel en Van Aert weer samen aan de start. Zal Van Aert daar langer kunnen aanhaken? "Het veelbesproken duel zal niet lang meer op zich laten wachten", denkt Van der Poel zelf.