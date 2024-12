Moet Van Aert het WK veldrijden doen? Paul Herygers is heel erg streng in zijn oordeel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert maakte deze week zijn intrede in het veldrijden. Voorlopig staat het WK in Liévin (nog) niet op zijn programma.

Het ging Wout van Aert voor de wind in zijn eerste crossen van deze winter. Het zijn er maar vijf, volop in het teken van zijn voorbereiding op het voorjaar.

Er is in zijn programma dan ook geen plaats voor het WK. “Hij is anders geprogrammeerd”, klinkt het heel erg duidelijk bij Paul Herygers op Sporza.

Van Aert hoeft dan ook geen raad van een vaderfiguur. “Op een bepaald moment moet je als vader ook zwijgen. Zijn droom ligt op de weg. We spreken over de Ronde en Roubaix.”

Slechts in een uitzonderlijke situatie ziet Herygers onze landgenoot nog vol kiezen voor het veldrijden. “Als het over een paar jaar nog fout is, dan zou ik als vader zeggen: doe toch nog maar eens mee aan het WK. Je weet nooit. Ga dan maar voor die vierde titel.”

De keuze die Van Aert maakt, die moet je respecteren en is ook volledig te begrijpen. “Hij heeft werk genoeg gehad en het heeft veel moeite gekost om dit niveau weer te halen na een nieuwe revalidatie. Hij hoeft niet te veel hooi op zijn vork te nemen. Ik gun hem deze kans om nog eens alles op alles te zetten.”