Vader Adrie streng voor Mathieu van der Poel: "Je ziet het aan zijn manier van rijden"

Mathieu van der Poel heeft de Wereldbekercross in Besançon gewonnen. Dat uurtje crossen, daar zit echter veel meer achter.

Vanmorgen vroeg vertrok Mathieu van der Poel met een privéjet naar Frankrijk voor de Wereldbekercross van deze middag. De wedstrijd duurt een uurtje, maar daar komt veel meer bij kijken.

“Het is de reis ernaar toe, de verkenning, de opwarming, de wedstrijd, de cooling down en dan nog de hele ceremonie voor de top drie. Dopingcontrole en ga zo maar door, dus je bent toch de hele dag volop bezig”, vertel vader Adrie bij PlaySports.

“En dan moet je nog de bus in en naar huis, waarna het verhaal bij de volgende cross weer opnieuw begint. Het crossen zelf is eigenlijk het minste van alles: dan ben je gewoon een uurtje bezig. Maar alles eromheen maakt het intensief.”

De wereldkampioen heeft vijf op vijf achter zijn naam, maar toch waarschuwt vader Adrie zijn zoon om op te letten voor verzwakking in zijn crossen.

“Je ziet het aan zijn manier van rijden, dat hij nog maar enkele crossen gereden heeft. Het is van start tot finish geconcentreerd blijven. Mathieu wil alles perfect en goed doen, maar het verschil tussen een goede en slechte ronde is twintig seconden.”

De voetjes op de grond houden, daar moet Mathieu constant op gewezen worden. “Je moet vanaf het begin in de wedstrijd zitten en je eigen ding doen, dan doe je ook geen gekke dingen. Als je over je toeren gaat, betaal je dat ook cash. Zeker hier in Besançon.”