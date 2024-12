Nys spreekt ambitie uit, maar wordt (tot twee keer toe) teleurgesteld door Van der Poel

In Diegem krijgt Thibau Nys een uitgelezen kans om nog eens te winnen tijdens de kerstperiode. Al had de Europese kampioen de aanwezigheid van Mathieu van der Poel niet erg gevonden.

De avondcross in Diegem moet het als enige cross in de kerstperiode stellen zonder Mathieu van der Poel en/of Wout van Aert aan de start. De traditionele crossers krijgen zo een uitgelezen kans om nog eens te winnen.

Zeker Thibau Nys komt in aanmerking. In Zonhoven, Gavere en Loenhout stond de Europese kampioen op het podium, hij kwam de voorbije week dus al dicht bij een overwinning. Nu krijgt hij zonder Van der Poel dus ook een kans.

Geen Van der Poel in Diegem en Benidorm

Al had Nys ook wel graag willen strijden tegen Van der Poel in Diegem. "In een snelle cross wil ik wel eens als een zot achter Mathieu aan springen, om dan wat later allicht als een debiel te ontploffen. Maar dan heb ik het tenminste geprobeerd", zei hij na Loenhout bij HLN.

Wellicht had Nys jr. Diegem in gedachten om Van der Poel eens te proberen volgen. Ook Benidorm (19 januari) is zo'n snelle cross waar dat mogelijk was geweest, maar ook daar komt Van der Poel niet aan de start.

En dus blijft Diegem vooral een kans om nog eens van een zege te proeven voor Thibau Nys. De laatste zege van de Europese kampioen dateert van 10 november, toen hij zijn eerste wedstrijd als Europees kampioen meteen won.