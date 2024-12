Vingegaard vertelt open en eerlijk over zijn zwarte gedachten na zware valpartij in Baskenland

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het wielerwereldje werd dit jaar opgeschrikt door een zware valpartij in de Ronde van het Baskenland. Jonas Vingegaard was het grootste slachtoffer.

De editie van de Ronde van het Baskenland van dit jaar zal niemand snel vergeten. Heel wat toprenners, waaronder Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard kwamen er zwaar ten val.

Vooral Vingegaard was er erg aan toe. Hij bleef minutenlang roerloos op de grond liggen en moest lange tijd in het ziekenhuis verblijven door de opgelopen verwondingen. De Deen had het enorm moeilijk en de letsels waren zwaar.

Zeven gebroken ribben, een gebroken borstbeen, zijn sleutelbeen in verschillende stukken, een gebroken vinger en een klaplong was het verdict.

“Het was de eerste keer ooit dat ik niet probeerde terug op de fiets te stappen”, vertelt hij bij de Deense televisie. Hij hoestte bloed op en vreesde het ergste. “Ik dacht dat ik aan een bloeding ging sterven. Op dat moment dacht ik dat het voorbij was.”

De renner bleef dagenlang in het ziekenhuis en moest veel wenen. “Ik moest continu denken aan Frida, Trine en onze ongeboren zoon. Vooral het idee dat jullie zonder mij zou moeten leven, kon ik niet verdragen.”

Twaalf dagen moest hij uiteindelijk in het ziekenhuis blijven, de eerste acht zelfs op intensieve zorgen. De flashbacks die hij had bezorgden hem alleen maar zwarte gedachten. “Toen ik daar op de grond lag, dacht ik dat, als ik dit overleef, ik mijn carrière zou beëindigen”, besluit hij.

Maar zover kwam het gelukkig niet. Vingegaard kon zelfs nog deelnemen aan de Tour de France en pakte daar de tweede plek, een onverhoopt resultaat.