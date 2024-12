Nys maakt zich weinig illusies over strijd tegen Van der Poel: "Daar maakt hij het verschil"

Geen Mathieu van der Poel aan de start in Diegem, maar Thibau Nys kon niet profiteren. Woensdag in Baal gaat hij opnieuw de strijd aan, maar Nys is wel realistisch.

Thibau Nys wilde na zijn tweede plaats in Loenhout graag eens de strijd aangaan met Mathieu van der Poel, maar in Diegem stond de wereldkampioen niet aan de start. Nys stak zijn hand uit naar de zege, maar bleef achter met lege handen.

Voor Nys was het in Diegem wel zijn vierde podiumplaats op rij. "De consistentie is er, dat was ook mijn doel dit seizoen. Ik sta elke cross aan de start met het mes tussen de tanden", zegt Nys bij Het Laatste Nieuws.

Nys over strijd met Van der Poel in Baal

Dat zal Nys woensdag ook doen in Baal, in de GP Sven Nys. Thibau Nys groeide op dat parcours op, hij kent het als zijn broekzak. Toch maakt de Europese kampioen zich geen illusies over de strijd tegen Van der Poel.

"In een trage cross heeft het weinig zin om Mathieu te proberen volgen, want hij maakt het verschil op de power", zegt Nys. Hij probeert in zo'n crossen dan ook gestaag te groeien en ziet zichzelf de komende jaren stappen zetten.

"Mathieu is nu ook veel sterker dan toen hij 22 jaar was. Dat zal met mij ook gebeuren", voorspelt Nys. Toch zal Nys opnieuw zijn best doen in Baal, in het shirt van Baloise Glowi Lions. Dat is vanaf 1 januari de nieuwe naam van de ploeg.