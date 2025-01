Dirk De Wolf maakt zijn duidelijke wensen kenbaar voor Wout van Aert én Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

2025 is ondertussen al een dag oud. En dus is de vraag stilaan wat dat nieuwe jaar ons allemaal kan of zal brengen. Dirk De Wolf blikt alvast vooruit en heeft een aantal fikse doelstellingen, zoveel is duidelijk.

Twee keer Olympisch goud met Remco Evenepoel en ook nog medailles voor Lotte Kopecky en Wout van Aert. Het jaar 2024 was een absoluut boerenjaar voor de Belgische wielernatie. Gezond blijven En wat krijgen we voor 2025? Dirk De Wolf heeft zijn kerstwensen kenbaar gemaakt aan Sporza voor 2025. Daarbij heeft hij een aantal opmerkelijke wensen voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. "Ik hoop vooral dat ze gezond blijven en geen pech meer hebben op de fiets, dat zou al een groot voordeel zijn." "Bij Remco hopen we dat hij weer top drie kan rijden in de Tour of misschien nog een plaatsje korter. Winnen, dat is zo simpel niet tegen Pogacar", beseft De Wolf. Zware concurrentie "Van Wout hopen we dat hij een van die twee topklassiekers kan winnen: de Ronde of Roubaix. Al blijft het heel moeilijk om ook als hij gezond blijft die twee kanjers te kloppen." Ook voor van Aert zal de concurrentie niet minnetjes zijn. Met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn er een aantal absolute toprenners die kaper op de kust kunnen zijn.