Heeft het veldrijden een Turbo Cross wel nodig? Sven Nys is heel erg duidelijk

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Maandag wonnen Bas Tietema en Puck Moonen de tweede Turbo Cross in Diegem. Maar hoe kijken de profrenners naar dat evenement?

De Turbo Cross in Diegem is ondanks het feit dat het nog maar voor de tweede keer werd georganiseerd al een hele naam geworden in het veldrijden.

Influencers en bekende televisiegezichten rijden er een cross in duo’s, met onderweg heel wat spektakel. Op het parcours staan obstakels zoals de XXL balken en een Bolt Headwind.

Voor de profs, die er vlak na moeten rijden, lijkt dit wel een stevige hindernis om zich optimaal op te warmen en voor te bereiden. Moet die grote show echt wel?

Voor Sven Nys is het perfect. “Het is extra entertainment dat erbij komt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “YouTubers en podcastmakers waar de ouderen dikwijls nog niet van gehoord hebben, maar waar de jongeren enorm naar opkijken.”

“Zoiets brengt de sport ook dichter bij die jongeren. En het zorgt voor nog meer respect voor de atleten die volle bak door het veld vliegen. Dat is goed voor de veldritsport”, besluit hij.