Demi Vollering dient haar critici duidelijk van antwoord: "Dat wordt wel eens vergeten"

Demi Vollering kende ondanks veertien overwinningen in 2024 een moeilijk jaar. De Nederlandse kreeg ook kritiek over zich heen en daar wil ze ook iets over zeggen.

Met (eind)zeges in de Ronde van Spanje, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Burgos en de Ronde van Zwitserland en ook ritzeges in de Tour de France en de Ronde van Romandië deed Demi Vollering het goed in 2024.

Maar er waren ook teleurstellingen. Zo greep Vollering met een verschil van amper vier seconden naast de eindzege in de Tour en pakte ze geen medaille op de Olympische Spelen en in de wegrit van het WK. In de WK-tijdrit pakte ze wel zilver.

Vollering dient critici van antwoord

Vooral na het WK op de weg in Zwitserland kreeg Vollering veel kritiek. De Nederlandse maakte tactisch enkele vreemde keuzes, onder meer door achter landgenotes te rijden, en moest tevreden zijn met de vijfde plaats.

Nu zet Vollering de critici op hun plaats. "Sommige mensen zien ons bijna als poppetjes op een fiets en ik denk dat weleens vergeten wordt dat wij ook personen zijn met struggles, gevoelens en gedachtes, en dat wij beslissingen in een split-second moeten nemen", zegt zij bij De Telegraaf.

"Ze zien niet wat we ervoor moeten doen en laten. Alles is een proces dat een heel topsportleven doorgaat." Dit jaar is Vollering aan een nieuw avontuur gestart bij het Franse FDJ-SUEZ na haar vertrek bij SD Worx-Protime.