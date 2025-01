Dirk De Wolf komt met mooie wens voor Lotte Kopecky: "Hoop dat het geen obsessie wordt"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

2025 is ondertussen al een dag oud. En dus is de vraag stilaan wat dat nieuwe jaar ons allemaal kan of zal brengen. Dirk De Wolf blikt alvast vooruit en heeft een aantal fikse doelstellingen, zoveel is duidelijk.

Twee keer Olympisch goud met Remco Evenepoel en ook nog medailles voor Lotte Kopecky en Wout van Aert. Het jaar 2024 was een absoluut boerenjaar voor de Belgische wielernatie. Goed voorjaar én tourwinst? En wat krijgen we voor 2025? Dirk De Wolf heeft zijn kerstwensen kenbaar gemaakt aan Sporza voor 2025. Daarbij heeft hij een aantal opmerkelijke wensen voor Lotte Kopecky. “Eerst en vooral zal ze terug een goed voorjaar rijden. Ze koerst ook nog eens op de piste en rijdt zó veel wegkoersen. Dan kan ze zich na het voorjaar twee maanden specifiek proberen voor te bereiden op de Tour." Geen obsessie laten worden "Ze staat al zo messcherp, maar kan proberen om er nog een paar honderden grammen af te doen. En ook al is ze is al tweede geweest, ik plaats toch nog een vraagteken achter mogelijke Tourwinst", aldus De Wolf in zijn voorspelling/wens. "Laat ons hopen dat het lukt, maar dat het geen obsessie wordt. Laat haar vooral doen wat ze nu doet en dat is ons land op de wereldkaart zetten door alle grote koersen te winnen. Ik denk ook niet dat ze de Tour wil winnen ten koste van alles.”