Dirk De Wolf vreest het ergste voor Remco Evenepoel wat Tadej Pogacar betreft

Remco Evenepoel wilde deze winter de kloof met Tadej Pogacar verkleinen, maar ligt momenteel in de lappenmand. Dirk De Wolf ziet het wel goedkomen met de olympische kampioen.

Voor Remco Evenepoel was 2024 een jaar met hoogtes en laagtes. Hij werd derde in de Tour, pakte twee keer goud op de Olympische Spelen in Parijs en hij verlengde zijn wereldtitel tijdrijden. Maar Evenepoel viel ook twee keer zwaar.

In april brak Evenepoel zijn schouderblad en sleutelbeen bij een val in de Ronde van het Baskenland, begin december knalde Evenepoel op training tegen een openzwaaiend portier. Daardoor zal Evenepoel pas half april weer kunnen koersen.

De Wolf over kloof Evenepoel en Pogacar

"Zodra dat licht op groen staat om te mogen trainen, dan kan hij op hoogtestage gaan en haalt hij die achterstand op", zegt Dirk De Wolf bij Sporza. "Bij jonge gasten met een grote motor zoals Remco kan je nooit zeggen dat het niet zal lukken."

Toch zal Evenepoel het volgens De Wolf moeilijk hebben om de kloof met Pogacar te dichten. "Het zal hard werken zijn om Pogacar te kloppen in Luik." De Sloveen was in 2024 al outstanding, zal ook hij nog beter worden?

"Normaal niet, maar we spreken over speciale types van renners. Hij is een uitzonderlijk talent dat ik de laatste 40 jaar niet veel gezien heb. Het is genieten, ook al vertrekt hij zo vroeg in koers", stelt De Wolf nog.