Hoe een foute keuze Lotte Kopecky bijna de wereldtitel kostte: "Ze kon niet meer ademen"

Lotte Kopecky pakte in Zürich haar tweede wereldtitel op rij op de weg. Door het natte weer was Kopecky echter in het nadeel, maar er werd net op tijd ingegrepen.

Het zag er lang niet goed uit voor Lotte Kopecky in Zürich. De uittredende wereldkampioene moest lossen en een nieuwe wereldtitel leek ver weg. Zeker omdat Kopecky een foute keuze had gemaakt in haar kledij.

Het was amper tien graden en regende pijpenstelen tijdens het WK voor vrouwen. Kopecky had ervoor gekozen om onder haar gewone outfit haar pistepak te dragen. Dat zeemvel van die broek zit Kopecky goed, maar het was ook voor extra warmte.

Pistepak bezorgt Kopecky beklemmend gevoel

"Alleen zit zo’n pistepak heel strak rond het lichaam, dus wat gebeurde er? Door al dat water raakte dat pak helemaal doorweekt en spande het nog meer dan anders. Het begon vacuüm te trekken op haar buik", zegt bondscoach Ludwig Willems bij Het Nieuwsblad.

"Ze kwam aan de wagen vertellen dat ze echt een beklemmend gevoel had en niet meer goed kon ademen." In de voorlaatste ronde verloste mecanicien Kris Van Steen Kopecky door met een cuttermes een snee te maken in het pak.

Net op het goede moment. Kopecky kon, met wat geluk en tactische fouten van de Nederlanders, weer vooraan aansluiten en sprinten voor de wereldtitel. Ze klopte Longo Borghini en Faulkner en pakte haar tweede wereldtitel op rij op de weg.