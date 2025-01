Rune Herregodts stoot op opvallend probleem na zijn overstap naar ploeg van Tadej Pogacar

Rune Herregodts (26) rijdt sinds 1 januari officieel voor UAE Team Emirates XRG. Hij werkt al een tijdje met de aanpak van zijn nieuwe ploeg en daar zorgt toch wel voor problemen.

In 2022 reed Rune Herregodts nog voor Sport Vlaanderen-Baloise, in 2025 rijdt hij voor UAE Team Emirates XRG. Het gaat snel voor de 26-jarige Belg, die de voorbije twee jaar voor Intermarché-Wanty reed.

Intussen traint Herregodts al enkele weken met zijn nieuwe trainer en raakt hij gewend aan de nieuwe aanpak van zijn ploeg. UAE staat er namelijk bekend om hun 'zone 2-training', lange duurtrainingen aan relatief lage hartslag.

Maar de duurtrainingen zijn wel steviger dan bij andere ploegen, die lange tempoblokken liggen vaak boven de duurzone van de renners. Het gaat hard op training, wat het voor Herregodts niet makkelijk maakt om andere renners te vinden die nog willen meegaan.

Herregodts vindt moeilijk trainingsmakkers

"Dat is iets wat ik nu begin te merken. Ik train bijvoorbeeld vaak met Jenno Berckmoes van Lotto. Ik had het geluk dat hij heel sterk uit de winter was gekomen zodat we nog samen konden trainen", zegt Herregodts bij Het Nieuwsblad.

"Maar ik moest dan wel een regenvest aandoen die mij twintig watt kostte. Je kan dus echt niet meer met iedereen gaan trainen, maar enkel met mannen die er de moteur voor hebben", stelt Herregodts nog.