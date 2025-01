Door Wout van Aert: Belgische crossers zijn maar met één iets bezig

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Op 12 januari wordt in Heusden-Zolder voor de Belgische titel veldrijden gestreken. Wout van Aert is er niet bij en dat doe de andere crossers dromen van de driekleur.

In 2022 stond Wout van Aert voor het laatst aan de start van het Belgisch kampioenschap veldrijden, hij pakte toen voor de vijfde keer in zijn carrière de driekleur. De voorbije twee jaar was de trui voor Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt.

Ook dit jaar staat Van Aert niet aan de start van het Belgisch kampioenschap, waardoor het wellicht een open strijd wordt in Heusden-Zolder. Iserbyt, Nys, Vanthourenhout, Vandeputte, Aerts, Sweeck, Wyseure en Verstrynge. Allemaal maken ze kans.

Vanthourenhout lonkt naar BK veldrijden

Bij Michael Vanthourenhout gaat het de laatste week niet echt goed. Hij gaf op in Diegem en liet de wedstrijden in Baal, Koksijde en wellicht ook Gullegem vallen. Zondag komt hij wel aan de start in Dendermonde.

Maar het vizier is ook gericht op het BK. "Die wedstrijd zit bij iedereen in het achterhoofd", zegt Vanthourenhout bij Sporza. "Zeker omdat Wout (van Aert, nvdr.) niet meedoet. Sinds we dat weten, kiest iedereen zijn traject om top te zijn op het BK."

Toch ziet Vanthourenhout zich niet als favoriet, het is geen parcours waarop hij kan uitblinken. "Snellere mannen als Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Thibau Nys zullen er beter uit de verf komen, maar het Belgisch kampioenschap blijft een speciale en rare cross."