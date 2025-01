Slaat hij opnieuw toe in de Tour? Wout van Aert doet iedereen weer dromen met uitspraak

Wout van Aert droomt in 2025 opnieuw van een topjaar. Niet alleen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan hoog op zijn verlanglijstje, maar Van Aert lonkt ook naar de Tour.

Na een jaar dat overheerst werd door pech wil Wout van Aert in 2025 opnieuw schitteren. Hij heeft zijn buik vol van toekijken en wil opnieuw vol voor zijn doelen kunnen gaan. In het voorjaar zijn dat uiteraard de Ronde en Parijs-Roubaix.

Al is dat niet het enige waar Van Aert zijn oog op heeft laten vallen. Vorig jaar wilde Van Aert de Tour eens links laten liggen en de Giro en de Vuelta rijden, door zijn val in het voorjaar werd het toch weer de Tour en ook de Vuelta.

Opnieuw successen voor Van Aert in de Tour?

Dit jaar lijkt er geen twijfel te bestaan over de deelname van Van Aert aan de Tour. En Van Aert ruikt ook weer kansen. "Ik was aangenaam verrast dat er zoveel punchers- en overgangsritten in de Tour zitten", zegt Van Aert bij Sporza.

"Ik heb toch wel veel kleine heuveltjes gevonden, ook al in de eerste week. Het doet me heel veel denken aan de eerste Tourweek van 2022." Dat doet meteen dromen, want Van Aert beleefde toen een topweek.

In de eerste drie ritten werd Van Aert tweede, maar op dag twee veroverde hij wel de gele trui. In rit vier naar Calais was het wel prijs met een knappe solo van tien kilometer. In de zesde rit moest Van Aert het geel afstaan aan Pogacar, maar hij won wel nog de achtste rit.