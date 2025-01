Wout van Aert is er helemaal klaar mee: "Daar heb ik mijn buik vol van"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert wil de ellende van 2024 achter zich laten. Voor 2025 hoopt Van Aert op minder pech en droomt hij van een zege in de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix.

Twee zware valpartijen kenmerkten het jaar van Wout van Aert. In Dwars door Vlaanderen viel Van Aert in de afdaling naar de Kanarieberg en liep onder meer breuken op aan zijn sleutelbeen, borstbeen en ribben.

Na een revalidatie, een bronzen medaille in de olympische tijdrit en drie overwinningen in de Vuelta liep het opnieuw mis voor Van Aert. In een afdaling knalde hij tegen een bergwand en liep een diepe wonde op aan zijn knie.

Van Aert moest opnieuw revalideren en kon pas eind december zijn rentree maken. Maar door die twee valpartijen miste Van Aert wel de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Giro, het WK en het EK.

Van Aert droomt van Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

De wens van Van Aert voor 2025 is dan ook logisch. "Dat ik gewoon op mijn fiets mag blijven zitten", zegt hij bij Sporza. "Zodat ik de koersen mag rijden waar ik aan mee wil doen. Want vanaf de zijlijn naar alle grote klassiekers en afspraken moeten kijken: daar heb ik mijn buik vol van."

Van Aert droomt ervan om over een jaar terug te kunnen kijken op een overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. "Dat prijkt bij mij toch helemaal bovenaan. En van vorig jaar heb ik ook meegenomen dat ik succesvol kan zijn als ik op een vrije manier een grote ronde kan rijden."