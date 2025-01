Blessure dwingt Mathieu van der Poel om crossen te schrappen: Roodhooft is eerlijk over hoe hard dat aankomt

Christoph Roodhooft heeft in Koksijde een woordje uitleg gegeven bij de fysieke problemen bij Mathieu van der Poel. Niet veel later kwam het nieuws dat Van der Poel ook verstek moet geven voor Dendermonde.

Het verloop van het veldritseizoen van Mathieu van der Poel geeft nog eens aan dat er in de cross geen garanties bestaan, welk programma je ook voor jezelf mag uittekenen. Als je zijn uitslagen naast elkaar legt, lijkt er natuurlijk niets aan de hand. Vijf crossen gereden, vijf crossen gewonnen. De ene keer al met meer overschot dan de andere keer, maar telkens winst na een solo.

Het is in zijn vierde veldrit, de Azencross in Loenhout, dat hij met een euvel opgezadeld werd. Van der Poel is in Loenhout in botsing gekomen met dat ene paaltje, met best wel verstrekkende gevolgen voor zijn crossseizoen. Bij het overslaan van Baal werden aanvankelijk nog niet te veel zorgen gemaakt. Ondertussen heeft hij ook Koksijde en Dendermonde moeten schrappen.

Drie crossen minder voor Van der Poel

Zo telt zijn seizoen al zeker drie crossen minder en dat is toch een hele hap die verdwijnt uit zijn programma. Er zit weinig anders op dan zijn gekneusde rib te laten genezen. Wel is het een vervelende zaak dat zijn veldritseizoen, dat zo goed begonnen is, nu geteisterd wordt door een blessure die mogelijk toch een tijdje zal aanslepen.

Christoph Roodhooft windt er namens Alpecin-Deceuninck geen doekjes om dat dit een stevige tegenvaller is. "Het is toch wel een beetje een streep door de rekening." Als zandspecialist zal Van der Poel er zeker gebrand op geweest zijn om deel te nemen in Koksijde, al helemaal als hij zag wat de weergoden in petto hadden. Droge weersomstandigheden hadden er echt wel een prettige namiddag van kunnen maken.

Niet-deelname van Van der Poel in Koksijde zonde

"Koksijde is zeker een parcours dat hij erg graag doet. Dat hij er dan niet bij kan zijn, is jammer", kan Roodhooft alleen maar besluiten.