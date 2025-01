Eli Iserbyt bood Wout van Aert stevig weerwerk in Gullegem: "Dat deed ik beter dan hem"

Eli Iserbyt heeft het Wout van Aert knap lastig gemaakt in Gullegem. De Belgische kampioen bood stevig weerwerk, maar kraakte in de slotronde toch.

In zijn voorlopig laatste wedstrijd als Belgisch kampioen vocht Eli Iserbyt een mooi duel uit met Wout van Aert in Gullegem. Nochtans was Iserbyt niet goed van start gegaan, maar hij schoof langzaam op. Uiteindelijk werd hij dus tweede achter Van Aert.

"Ik ben heel blij. Ik moest er wat inkomen, maar technisch was ik heel goed vandaag", zei Iserbyt achteraf. "Daardoor kon ik altijd telkens weer aansluiten bij Wout. Maar op de rechte stukken en de loopstroken voelde ik wel dat hij beter was."

Iserbyt voelde zich technisch sterker dan Van Aert

Iserbyt ging Van Aert in de laatste ronde zelfs nog eens voorbij. "Ik wilde mijn eigen lijnen rijden en hem misschien een beetje ongemakkelijk maken door op kop te rijden. Hij zou daardoor misschien een foutje maken, maar hij is technisch heel sterk."

"Ik zat tegen de limiet, maar ik zag ook dat hij zelf alles aan het geven was. Ik zag dat hij op sommige stroken zijn krachten niet kwijt kon omdat het zo glad was. En dat was goed voor mij, ik ben een lichtgewicht. Dat deed ik beter dan hem, hij had wel wat moeite daarmee."

In de slotronde kraakte Iserbyt dus toch. "In de laatste halve ronde maakte ik twee foutjes, waardoor ik de voeling verloor. Wout trok daarna stevig door en dat was de doodsteek", besloot Iserbyt nog.