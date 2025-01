Toptalent Jarno Widar doet de wenkbrauwen fronsen met uitspraken over zijn toekomst

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er wordt Jarno Widar (19) een grote toekomst voorspeld als een van de grootste rondetalenten van het moment. Toch twijfelt hij daar zelf nog over.

Als eerstejaarsbelofte schreef Jarno Widar meteen de Alpes Isères Tour, de Giro Next Gen (als eerste Belg ooit) en de Giro della Valle d’Aosta op zijn palmares. In de Ronde van de Toekomst liep het iets minder, maar op het WK voor beloften werd Widar zevende.

Toch blijft Widar ook in 2025 nog belofte bij het opleidingsteam van Lotto, hij wil eind september in Rwanda nog het WK voor beloften rijden. Renners die bij een profploeg rijden, mogen sinds dit jaar het WK voor beloften niet meer rijden.

Widar twijfelt aan zichzelf

In 2026 maakt Widar wel de overstap naar de profploeg en er wordt veel van hem verwacht. Wordt hij na Remco Evenepoel het volgende Belgische talent dat een gooi kan doen naar een eindzege in een grote ronde?

"Ambities heb ik altijd. Maar er is een verschil tussen het willen en het kunnen. Ik weet niet of ik het ooit ga kunnen. Dat zal de toekomst uitwijzen", zegt Widar verrassend bij Het Nieuwsblad. "Ik wil dat zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik het kan zijn."

De jonge Belg twijfelt dus vooral nog aan zichzelf, maar mag zich straks toch al eens testen in enkele profkoersen. Op 21 februari staat Widar aan de start van de Classic Var, een dag later begint hij aan de tweedaagse Tour des Alpes Maritimes et du Var.