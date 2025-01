Wout van Aert verrast zichzelf met zege: "Moeilijk te geloven, maar mensen denken altijd..."

Wout van Aert heeft in Gullegem zijn eerste cross van het seizoen gewonnen. En dat kwam voor hemzelf toch wel als een kleine verrassing.

Vorige week maakte Wout van Aert zijn rentree in het veld in Loenhout, in Gullegem stond Van Aert voor de tweede keer dit seizoen aan de start. In een spannend duel met Eli Iserbyt trok Van Aert aan het langste eind.

"Ik ben best diep moeten gaan", gaf Van Aert achteraf toe. "In de eerste rondes had ik precies wat overschot, maar toen ik een eerste keer doortrok, zaten Vanthourenhout, Iserbyt en Wyseure nog in mijn wiel."

Vanthourenhout en Wyseure kraakten, met Iserbyt had Van Aert veel meer moeite. "Ik heb geprobeerd om hem te versmachten, maar op een parcours met veel bochten is het moeilijk om Eli eraf te rijden. En hij kan zich nog eens goed verstoppen ook."

Van Aert verrast zichzelf met zege in Gullegem

"Ik dacht dat hij gelost was, maar ik zag hem gewoon niet." Een halve ronde voor het einde kraakte de Belgische kampioen definitief en pakte Van Aert zijn eerste zege van het seizoen. "Voor mij is het toch een verrassing."

"Ik stond niet aan de start met de verwachting dat ik iedereen zou kloppen. Het is misschien moeilijk te geloven, want mensen denken dat ik altijd rijd om te winnen. Maar nu is 2025 pas echt begonnen en dat voelt heel goed. Morgen (in Dendermonde, nvdr.) ga ik me opnieuw amuseren.".