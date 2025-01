Serge Pauwels zet Philippe Gilbert op zijn nummer: "Ik moet Remco Evenepoel, Wout van Aert en co niet meer leren fietsen"

Serge Pauwels is de nieuwe bondscoach in het wegwielrennen geworden, ook al had Philippe Gilbert ook wel zin om die functie op te nemen. Blijkt nu dat ze er elk toch een andere visie op nahouden.

Dat is duidelijk geworden tijdens een interview met Serge Pauwels in De Zondag. Belgian Cycling koos uiteindelijk voor hem als opvolger van Sven Vanthourenhout. Gilbert was even een concurrent van Pauwels voor de job van bondscoach. "Philippe Gilbert zegt dat hij graag bondscoach was geworden, omdat hij zijn ervaring wilde delen."

Pauwels vindt dat een eerder vreemde gedachte, omdat hij toch enigszins anders tegen die functie aankijkt; "Ik vind dat niet de essentie van mijn taak, simpelweg omdat ik Remco, Wout en co niet meer moet leren fietsen. Als bondscoach moet je een soort van kameleon zijn." Als assistent van Vanthourenhout heeft hij zich daar een goed beeld van kunnen vormen.

Pauwels kent de taak van een bondscoach

De gesprekken met de renners tussen kampioenschappen door zijn misschien wel het allerbelangrijkste, om de juiste aanpak te bepalen en logistiek alles te kunnen regelen wat nodig is. "Je moet kunnen luisteren naar wat hun doelen en wensen zijn en met hen in dialoog gaan. Je moet zelfs een beetje door de regels kunnen lezen. Kortom, je moet de hele puzzel doen passen."

Pauwels weet dat de menselijke omgang heel belangrijk is. Een bondscoach kan zich nu eenmaal niet altijd geliefd maken. Anderzijds is het ook niet de bedoeling om renners te laten vallen. "Soms moet je daarbij compromissen maken, maar soms moet je ook harde knopen doorhakken, met in het achterhoofd de kennis dat er de jaren erna nog kampioenschappen volgen."

Aanpak Gilbert was mogelijk anders geweest

We weten voorlopig niet hoe Gilbert het had aangepakt, maar het lijkt wel dat de kersverse bondscoach denkt te weten wat hem te doen staat.