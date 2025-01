Wout van Aert krijgt lovende woorden van Eli Iserbyt én blikt terug op moeilijke revalidatie

Wout van Aert kreeg met Eli Iserbyt een stevige tegenstander in Gullegem. De Belgische kampioen sprak nadien vol lof over Van Aert.

Voor Wout van Aert was 2024 een moeilijk jaar. Hij viel zwaar in Dwars door Vlaanderen, kwam terug en pakte brons in de olympische tijdrit. In de Vuelta won Van Aert ook drie ritten, maar viel hij opnieuw zwaar.

Na maanden van revalidatie is Van Aert eindelijk weer op niveau. In Loenhout deed hij meteen mee voor het podium, maar in Gullegem mocht Van Aert ook zegevieren. Hij rekende af met Eli Iserbyt in de slotronde.

De Belgische kampioen sprak vol lof over Van Aert achteraf. "Door de opeenstapeling van blessures is het nog straffer dat hij telkens terugkeert. Bij zijn blessure in de Tour (in 2019, nvdr.) dacht ik al dat het moeilijk zou worden."

Van Aert over moeilijke revalidatie

"Dit jaar had hij dan twee zo'n zware blessure in een jaar. Echt chapeau voor hem." Dat het de voorbije maanden moeilijk was geweest, dat benadrukte Van Aert nog eens. "De eerste twee maanden van zijn revalidatie heb ik hard afgezien."

"Dat waren niet de leukste momenten. De voorbije twee maanden zag ik mijn conditie steeds beter worden. Het zorgt er wel voor dat ik momenten als deze nog meer apprecieer", verwees Van Aert naar zijn zege in Gullegem.