Mathieu van der Poel is niet de hele tijd dezelfde gebleven en dat weet hij maar al te goed: "Ik heb het leren anders doen"

Het is nu al een tiental jaar dat Mathieu van der Poel van alles najaagt op het hoogste niveau van de wielersport. Hij is niet de hele tijd dezelfde gebleven.

Er is een bepaald beeld dat het publiek heeft van Mathieu van der Poel, maar eigenlijk zou dat geregeld bijgestuurd moeten worden. De Mathieu van der Poel van 2024 is niet meer de Mathieu van der Poel van 2014. Hij erkent zelf dat heel wat aan hem als topsporter veranderd is. Dat doet hij in de eerste editie van het jaar van Vlaamse Wielrijder & Biker.

Natuurlijk heeft hij sowieso aan kracht en ervaring gewonnen, maar er zijn nog andere dingen veranderd. "Mijn ingesteldheid. Ik maak me niet druk meer", verkondigt Van der Poel. "Ook niet als bepaalde koersen tegenzitten. Ik weet nu dat een mindere prestatie een momentopname is en dat het een paar dagen later anders kan zijn". Er zijn zodanig veel koersen dat er voldoende kansen zijn om zaken recht te zetten.

Van der Poel neemt al wat gas terug

De evolutie van Van der Poel beperkt zich niet enkel tot zijn reactie op resultaten. "Ook mijn aanpak van de wedstrijden is veranderd. Ik heb leren koersen met de rem op. Als jonge prof vloog ik er constant in. Ik wilde elke keer en in elke wedstrijd een uitslag rijden. Ik heb het leren anders doen zodat ik nu relaxter koers. Ik kan nu ook rusten en gas terugnemen."

Zelfs de man die wel houdt van een lange solo is minder onstuimig geworden. "Ik neem minder risico's, het onbesuisde is wat weg. Ik denk dat ik op dit moment wellicht minder spectaculair ben, maar doordachter. Ondertussen ken je jezelf helemaal, ook fysiek." Op dat vlak heeft Van der Poel moeten leren luisteren naar zijn inspanningen.

Van der Poel piekt bij de grote afspraken

Hij zal de wielerfans nog altijd wel trakteren op van die spektakelrijke nummertjes, maar die houdt hij dan meestal voor de grote afspraken.