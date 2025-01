Mettepenningen wijst naar Van der Poel en Van Aert voor ziekte van Iserbyt en Vanthourenhout

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben opnieuw heel wat indruk gemaakt in het veld. Maar lieten de twee ook sporen na bij de andere crossers?

Wereldkampioen Mathieu van der Poel demonstreerde bij zijn terugkeer in het veld zijn klasse door vijf van zijn vijf crossen te winnen. De Nederlander duldde geen tegenstand en bleef tot nog toe ongeslagen in het veld.

Ook Wout van Aert moest in zijn eerste cross de duimen leggen voor Van der Poel. Maar toen de wereldkampioen niet aan de start stond, was het aan Van Aert om twee keer te winnen in Gullegem en Dendermonde.

Van der Poel en Van Aert verplichten andere crossers om dieper te gaan

Van der Poel en Van Aert stonden net in de drukke kerstperiode weer aan de start. Volgens Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines is dat ook de reden waarom Vanthourenhout en Iserbyt ziek zijn geworden.

Mettepenningen vergelijkt het met Formule 1. "Van der Poel en Van Aert hebben sowieso al meer pk’s, maar ze komen ook in competitie met nieuwe banden. Het vraagt enorm veel van onze renners om tegen die frisse jongens uit te komen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Pure crossers zoals Iserbyt en Vanthourenhout waren daarom verplicht om dieper te gaan. En dat speelde hen parten, want zowel Vanthourenhout als Iserbyt werden de voorbije week ziek. En dat net voor het BK.