"Heel moeilijk om te accepteren": Remco Evenepoel heeft het nog altijd lastig met één iets

Remco Evenepoel kreeg goed nieuws bij zijn scan in het ziekenhuis en kan nu opnieuw aan de opbouw beginnen. Ook al beseft Evenepoel dat hij nog veel werk heeft om weer in vorm te geraken.

De grote afwezige op de mediadag van Soudal Quick-Step donderdag in Calpe was natuurlijk kopman Remco Evenepoel. De olympische kampioen moest in België op controle in het ziekenhuis en kreeg daar goed nieuws.

Evenepoel stond vanuit België de pers te woord, maar vindt het wel moeilijk dat hij nog altijd niet buiten kan trainen. "Het is niet simpel, wetende dat iedereen nu aan zijn vorm aan het werken is terwijl die van mij alleen achteruit gaat."

Al tien weken zit Evenepoel niet meer op de fiets. "Dat is heel moeilijk om te accepteren, zeker ook omdat ik uit het verleden weet hoe moeilijk het is om terug op topniveau te geraken." Evenepoel moest vorig jaar al eens lang revalideren na een val.

Evenepoel focust enkel op de Tour

Afgelopen zomer beleefde Evenepoel een hoogtepunt in zijn carrière met twee olympische gouden medailles, maar deze winter zit hij opnieuw in een diep dal. Het was voor Evenepoel dan ook geen makkelijke periode.

"Maar ik heb ook veel bijgeleerd en heb veel zaken voor mezelf kunnen uitmaken. Ik ga proberen om niet ongeduldig te zijn en om hier sterker uit te komen. Mijn volledige focus gaat naar de Tour, al de rest is bijzaak."