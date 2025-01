Aanwinst Soudal Quick-Step verwacht veel van trainer Evenepoel: "Een droom, samen met beste Remco die we ooit gezien hebben"

Soudal Quick-Step kan ook aanwinsten overtuigen door de omkadering van Remco Evenepoel aan te bieden. Iedereen weet welk traject die ondertussen heeft afgelegd.

Wonderen bestaan natuurlijk niet, maar Soudal Quick-Step weet met Maximilian Schachmann welk vlees het in de kuip heeft. De Duitser heeft zich al bewezen op het hoogste niveau, alleen blijven de resultaten de laatste jaren wat uit. De verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen ligt onder andere bij Koen Pelgrim, die ook de trainer is van Remco Evenepoel.

Schachmann verwacht zich alvast aan de nodige wijzigingen qua aanpak. "Ik zal ongetwijfeld dingen anders gaan doen hier, om te beginnen trainen we hier in groepen. De dynamiek is zo anders dan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. In de afgelopen zes jaar heb ik verder veel dingen gedaan en Koen heeft daar een studie van gemaakt", haalt de nieuwkomer aan bij In De Leiderstrui.

Trainer Evenepoel werkt opnieuw samen met Schachmann

Op basis hiervan kunnen dus beslissingen genomen worden. "We gaan mijn ervaringen implementeren in de data die hij ziet, al zullen we niet helemaal hetzelfde doen als zeven jaar geleden." Schachmann is ervan overtuigd dat Pelgrim zijn stempel zal drukken en hij als renner daar de vruchten van kan plukken. Soudal Quick-Step hoopt zo in het rondewerk weer wat sterker voor de dag te komen.

"Ik wil weer winnen en onderdeel uitmaken van de Tour de France-selectie is verder een droom, samen met de sterkste Remco Evenepoel die we ooit hebben gezien. Hopelijk halen we dan weer het podium in Parijs", heeft Schachmann een duidelijke wens. "Ik wil verder gewoon weer een goed jaar hebben en nergens spijt van hebben aan het einde van het seizoen."

Schachmann kijkt verder dan resultaten

Dat zal niet enkel van de resultaten afhangen. "Het wordt belangrijk dat ik straks het gevoel heb dat ik dingen goed heb gedaan, ook voor de ploeg."