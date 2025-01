Anderen laten afzien kan hij nog altijd als de beste: trainingsmakkers van Mathieu van der Poel getuigen hoe zwaar het is

Mathieu van der Poel valt de laatste dagen weer op door ... anderen te laten afzien. Zijn laatste veldrit is alweer eventjes geleden, maar zijn vermogen op de weg is nog onaangetast.

Dat blijkt vooral uit getuigenissen van renners die in zijn zog vertoeven in Spanje. Mathieu van der Poel moest door een gekneusde rib de voorziene deelname aan drie veldritten schrappen. Christoph Roodhooft verklaarde eerder dat het wel mogelijk was om duurtrainingen op de weg af te leggen. Een blik op Strava maakt dat ook wel duidelijk.

Zoals steeds geeft Van der Poel zelf op Strava niets prijs, maar dat doen anderen wel in zijn plaats. Van der Poel is in Spanje op pad gegaan met zijn vaste trainingsmaat Freddy Ovett, zijn ploegmakker bij Alpecin-Deceuninck Quinten Hermans en ex-ploegmaat Axel Laurance. Die laatste komt vanaf dit seizoen uit voor INEOS Grenadiers.

Training wordt MVDP Classic genoemd

Van der Poel heeft er in een training van 200 kilometer duchtig de pees op gelegd. Waar Quinten Hermans het op Strava hield op een nuchtere omschrijving, laten de twee andere metgezellen niets aan de verbeelding over. De fameuze trainingstocht wordt omgedoopt tot de MVDP Classic. Dan weet iedereen wel wie de drijvende kracht was tijdens deze training.

Axel Laurance kondigde het aan als de eerste editie van de MVDP Classic. "De vorm is nul maar we houden er van", maakte Ovett duidelijk dat hij serieus had afgezien. Kortom: anderen in zijn zog laten zweten, Mathieu van der Poel heeft er nog altijd een handje van weg. Nu maar afwachten of het ook zijn vruchten afwerpt voor het wegseizoen van 2025.

Van der Poel wil nog succesvolle voortzetting in het veld

Het trainen in Spanje doet Van der Poel meestal wel deugd. Later deze maand zou dat ook moeten leiden tot het succesvol verderzetten van zijn veldritseizoen.