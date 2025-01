Ruben Van Gucht zet veel vraagtekens bij de ziekte van Eli Iserbyt voor het BK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt moest woensdag afhaken voor de verkenning van het BK door ziekte. Al is het maar de vraag hoe ziek Iserbyt echt is geweest.

Afgelopen zondag in Dendermonde reed Eli Iserbyt zijn (voorlopig) laatste cross met de Belgische driekleur. Het werd geen afscheid in schoonheid, want Iserbyt werd pas elfde op ruim drie minuten van Wout van Aert.

Maandagochtend stond Iserbyt op met buikgriep, maandag en dinsdag heeft hij plat in bed gelegen. Woensdag ging Iserbyt dan een eerste keer weer trainen, maar daar voelde hij donderdag de weerslag van. Toen kon hij maar twintig minuten op de rollen rijden.

Was Iserbyt echt ziek of wil hij druk afhouden?

"Ik ben er altijd heel voorzichtig mee om voor zo'n BK te geloven wat er door die ploegen of renners gezegd wordt", zegt Ruben Van Gucht bij Sporza Daily. "Ik weet het niet. Een buikgriep? Als we zelf buikgriep hebben, kan ik moeilijk een dag later opnieuw beginnen trainen."

"Normaal heb je daar toch een paar dagen last van. Was het dan wel buikgriep of was het wel zo heftig zoals ze laten uitschijnen? Ik denk dat het deel uitmaakt van een strategie om enige vorm van druk weg te houden", gaat Van Gucht verder.

Het zal afwachten zijn hoe Iserbyt voor de dag zal komen. "Het kan vriezen of dooien met Iserbyt. Ik schrijf hem zeker niet af, ook door zijn ervaring. Hij kan een killer zijn in het slot van een koers. Maar het kan even goed op niks uitdraaien", besluit Van Gucht nog.