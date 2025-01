Eli Iserbyt komt zelf met update nadat hij ziek moest afzeggen voor verkenning BK

Eli Iserbyt was begin deze week serieus ziek. Dat liet ploegmanager Jurgen Mettepenningen eerder deze week horen.

Eli Iserbyt was niet van de partij op de ploegverkenning van het parcours op het BK in Heusden-Zolder. Jurgen Mettepenningen vertelde achteraf dat Iserbyt buikgriep had gehad en twee dagen in bed had gelegen.

“Zondagochtend voor de cross van Dendermonde werd ik wakker met maagklachten, ‘s avonds had ik ook nog hoofdpijn en waren mijn luchtwegen verstopt”, doet Iserbyt nu zelf het verhaal bij Het Laatste Nieuws.

“Maandag en dinsdag was ik niets waard en heb ik plat in bed gelegen. Woensdag voelde ik mij aanvankelijk een beetje beter en heb ik drie uur gefietst, maar om mijn ploegmaat Michael Vanthourenhout niet te besmetten, heb ik gepast voor de parcours-verkenning.”

Woensdag voelde hij de weerslag van die training meteen, waardoor hij vandaag amper 20 minuten op de rollen in actie kwam. “Heel rustig en met als doel om even het bloed in de benen te laten stromen", gaat hij verder.

Iserbyt blijft geloven in zijn kansen op het BK. "Er is sprake van beterschap en ik maak mij sterk dat ik zondag voldoende fit zal zijn om op het BK te kunnen starten, maar een ideale aanloop is dit allesbehalve”, aldus Iserbyt.