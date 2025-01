Wout van Aert zet de puntjes op de i en helpt beeld over andere Belgische veldrijder volledig de wereld uit

Over elke veldrijder heeft het publiek wel een bepaald beeld maar dat klopt niet altijd. Wout van Aert zet de puntjes op de i over Laurens Sweeck.

Sweeck wordt door veel van zijn collega's naar voren geschoven als titelfavoriet voor het BK en dan is het al eens de moeite om een portret van de man in kwestie te schetsen. Hij staat niet bekend als een spraakwaterval of tafelspringer. Als de buitenwereld zo de indruk krijgt dat hij een saaie piet is, klopt dat zeker niet, benadrukt Van Aert in HLN. "Als er plezier wordt gemaakt, is hij er graag bij, hoor."

Van Aert kan het weten, want hij kent Laurens Sweeck al vele jaren. Hij kwam net als Mathieu van der Poel al vroeg op zijn pad. "Er circuleert een heel sjieke foto van mij, Mathieu, Laurens en zijn tweelingbroer Diether uit 2005. Arm in arm, na één of ander wedstrijdje. In mijn herinnering leeft het dat ik bij de jeugd altijd tegen de Sweecks heb gecrost."

Van Aert moest het vroeger afleggen tegen de Sweecks

In tegenstelling tot wat je nu zou vermoeden, moest Van Aert het vaak afleggen. "Zeker één of twee winters was Laurens constant de beste. Diether kon ik soms wél kloppen voor plaats twee, maar minstens even vaak werd ik derde." Op persoonlijk vlak klikt het wel tussen Wout en Laurens. "Een boezemvriend kan ik hem niet noemen, daarvoor ken ik hem niet goed genoeg." Wel komen ze elkaar al eens tegen op training.

Voorts bevestigt Wout van Aert wel dat Laurens Sweeck er geen nood aan heeft om de spotlights op te zoeken. "Spreken doet hij liefst van al met de benen. Ik kan me geen interviews voor de geest halen waarin hij ophefmakende uitspraken doet of spectaculaire dingen buiten de koers vertelt. Veel verder dan de aard van het parcours en het gevoel van de dag zal het nooit zijn gegaan."

Laurens Sweeck op zoek naar tweede Belgische titel

Zondag zal Laurens Sweeck op het BK in Heusden-Zolder opnieuw willen spreken met de benen. Dat kan een medaille of misschien zelfs een tweede titel opleveren.